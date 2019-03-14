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      "Справжній тоталітарний режим, як у СРСР": росіяни реагують на легалізацію цензури

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      У Росії каратимуть тих, хто критикує владу в Інтернеті. Експерти б'ють на сполох, мовляв, цим законом РФ остаточно заганяє себе в інформаційний вакуум і обмежує права людини. Журналісти 24 каналу з'ясували, як росіяни відреагували на легалізацію цензури та які покарання можуть чекати на порушників.

      Що відомо про закон щодо ізоляції рунету

      12 лютого 2019 року Держдума Росії у першому читанні прийняла закон, який передбачає технічну можливість ізоляції російського сегмента інтернету. Автори – глава комітету Ради Федерації Андрій Клішас і депутат Держдуми Андрій Луговий – пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від решти інтернету.

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      Вони запевнили, що це необхідно зробити, аби унеможливити небезпеку масштабних кібератак з боку країн Заходу. Відтак рунет буде відключений від світової мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. На ізоляцію інтернету буде потрібно 20 мільярдів рублів. 

      Що передбачає закон

      Росіяни не можуть критикувати у мережі дії влади, або ж висловлюватися проти конкретного політика. На думку законодавців, матеріали, які образили владу, автоматично є фейковими.

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      Закон не забороняє критикувати високопосадовців, висловлювати свою думку, судження або ж точку зору, яка відрізняється від офіційної. Лише факти, а не думки можуть бути правдивими та неправдивими. Саме вони і будуть попадати під дію закону,
      – сказав заступник голови Держдуми Росії з інформаційної політики Сергій Боярський.

      Яке покарання чекає на порушників

      Тепер на тих, хто буде критикувати владу в Інтернеті чекає штраф. Незалежно від того чи це інтернет-видання, чи просто приватна думка в соцмережі. Спершу Роскомнагляд вимагатиме від редакції видалити інформацію. А у разі непокори ресурс взагалі заблокують. Каратимуть і простих росіян. За висловлювання, які не до смаку владі, можуть дати 15 діб арешту, або оштрафувати на 100 тисяч рублів, це понад 40 тисяч гривень.

      Як росіяни відреагували на закон

      У трьох містах Росії активісти зібралися на мітинги за свободу інтернету і проти ухвалення Держдумою закону про ізоляцію його російського сегмента. У Москві наймасштабніший – участь у ньому взяли щонайменше 15 тисяч людей, не обійшлось без абсурдних затримань.

      У Росії вже давно немає ніякої демократії, незабаром тут буде справжній тоталітарний режим, як у СРСР. Всі будуть боятися доносів та розстрілів,
      – сказав громадянин Росії.

      Експерти наголосили, що цим законом Росія остаточно заганяє себе в інформаційний вакуум. Адже у Росії інтернет – це єдина можливість отримати ковток об'єктивної інформації, на противагу картинці, яку малюють пропагандистські медіа.

      Кого вже покарали

      Російські ЗМІ вже повідомляють про перші штрафи. Відтак ФСБ вимагає від "Нової газети" видалити публікації про знущання з підозрюваного в організації вибуху у Магнітогорську. А Роскомнагляд просить у видання "Право ру" прибрати матеріал, який нібито ображає чиновника.

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      Теги: Новини Росії Цензура Володимир Путін ЗМІ Медіа Арешт Штрафи Законодавство
      Джерело: 24 канал
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