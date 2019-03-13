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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      На кого вплине закон про цензуру в Росії: думка політолога

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      Закони, які приймають у Росії, направлені на обмеження свободи слова. Кремль зараз сповідує стратегію виборчих репресій.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав політолог Андрій Окара.

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      За його словами, в Росії зараз продовжується справа Кирила Серебреннікова.

      Хто такий Кирил Серебренніков?Це російський режисер театру та кіно, з 2012-го року є художнім керівником театру "Гоголь-центра" у Москві. Його затримали в серпні 2017 року Петербурзі на зйомках фільму "Літо" про Віктора Цоя. Йому пред'явили звинувачення в шахрайстві в особливо великому розмірі (до 10 років позбавлення волі). Серебренніков свою провину не визнав і заявив, що вважає висунуті йому звинувачення абсурдом, а своє затримання – показовим.
      З серпня 2017 року режисер перебуває під домашнім арештом.

      Це єдина серйозна справа серед творчої інтелегенції. Проте саме через неї всі стали більш локальними до влади.

      Так само Михайло Ходорковський свого часу відсидів 10 років. Він був одним з найяскравіших олігархів. Цей закон включатиме таке поняття як самоцензура. Для відомих журналістів, у яких є широка аудиторія, можливо, цей закон буде болючим,
      – заявив Андрій Окара.

      "Проте цей закон спрямований насамперед протии провінційних ЗМІ та блогерів. І це розв'язує руки чиновникам середньої ланки", – додав політолог.

      Держдума РФ дозволила блокувати сайти, які поширюють так звані фейкові новини. Блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

      Як буде діяти заборона? При виявленні в інтернеті подібних матеріалів генеральний прокурор Росії або його заступники будуть звертатися в Роскомнагляд. Вони вимагатимуть заблокувати ресурс, поки інформація не буде видалена. Після виявлення фейкових новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Традиційних ЗМІ ця заборона не торкнеться.

      Крім того, провайдер буде зобов'язаний негайно проінформувати власника інформаційного ресурсу про необхідність видалити "протиправні матеріали". Якщо інформація не буде видалена протягом доби, то сайт буде заблокований.

      Держдума також ввела штрафи за образу державних символів та інститутів.

      Так за "поширення в інформаційно-телекомунікаційних мережах матеріалів, які ображають суспільство, держсимволи і інститути влади на перший раз може загрожувати штраф в розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч рублів. Якщо правопорушення повториться, то штрафні санкції зростуть також до 100-200 тисяч рублів. Якщо ж порушити закон більше двох разів, то штраф буде до 200-300 тисяч рублів і вже з можливістю арешту на 15 діб в якості альтернативи.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Цензура Новини України ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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