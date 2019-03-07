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      У РФ прийняли резонансний законопроект: росіян будуть штрафувати та ув'язнювати за образу влади

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      У РФ прийняли резонансний законопроект: росіян будуть штрафувати та ув'язнювати за образу влади
      У РФ прийняли резонансний законопроект: росіян будуть штрафувати та ув'язнювати за образу влади / Фото з відкритих джерел

      Держдума РФ прийняла резонансний законопроект. Відтепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії.

      У документі визначено "порядок обмеження доступу до інформації, що виражає в непристойній формі, яка ображає людську гідність і громадську мораль, явну неповагу до суспільства, держави, офіційних державних символів РФ, Конституції РФ або органів, що здійснюють державну владу в РФ", пише ТАСС.

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      Як буде діяти заборона? При виявленні в інтернеті подібних матеріалів генеральний прокурор Росії або його заступники будуть звертатися в Роскомнагляд. Вони вимагатимуть заблокувати ресурс, поки інформація не буде видалена. Після виявлення фейковий новин в інтернеті Роскомнагляд буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Традиційних ЗМІ ця заборона не торкнеться.

      Крім того, провайдер буде зобов'язаний негайно проінформувати власника інформаційного ресурсу про необхідність видалити "протиправні матеріали". Якщо інформація не буде видалена протягом доби, то сайт буде заблокований.

      Держдума також ввела штрафи за образу державних символів та інститутів.

      Так за "поширення в інформаційно-телекомунікаційних мережах матеріалів, які ображають суспільство, держсимволи і інститути влади на перший раз може загрожувати штраф в розмірі від 30 тисяч до 100 тисяч рублів. Якщо правопорушення повториться, то штрафні санкції зростуть також до 100-200 тисяч рублів. Якщо ж порушити закон більше двох разів, то штраф буде до 200-300 тисяч рублів і вже з можливістю арешту на 15 діб в якості альтернативи.

      Як відреагувала опозиція на заборону? Заступник керівника фракції "Справедлива Росія" Олег Нілов сказав, що соціальна прірва між владою і народом повинна бути зменшена в рази, а "ми її тільки нарощуємо. Тому ми не будемо голосувати за цей закон".

      Депутат Микола Осадчий також заявив, що комуністи "не підтримують цей закон, як і весь пакет, пов'язаний з посиленням контролю в інформаційно-комунікаційній сфері".

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      Теги: Володимир Путін Новини політики Законодавство Журналісти ЗМІ Інтернет Штрафи Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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