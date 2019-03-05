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      У Європі розкритикували Росію за расизм і гомофобію

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      У Європі розкритикували Росію за расизм і гомофобію
      У Європі розкритикували Росію за расизм і гомофобію / svoboda.org

      Європейська комісія розкритикувала Росію за безкарність расизму та гомофобії. У Раді Європи зазначають, що російські політичні та релігійні лідери виголошують "значну кількість гомофобних, трансфобних, расистських і ненависницьких висловлювань".

      Європейські експерти у доповіді зазначили про своє занепокоєння  щодо "надмірного застосування антиекстремістського законодавства і зловживанням ним" із метою "придушення законної критики політики уряду, політичної опозиції або релігійних переконань".

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      У Раді Європи наголосили на наслідках переведення домашнього насильства з кримінального злочину в адміністративне правопорушення після схвалених у лютому 2017 року відповідних змін до законодавства.

      На думку авторів доповіді, ці зміни дають російському суспільству "потужний сигнал про прийнятність насильства щодо жінок", який "відкриває дорогу дискримінації і забобонам за ознакою статі". Тож Європейська комісія закликала Росію переглянути цей закон.

      Крім того, експерти відзначили наявну в Росії дискримінацію ЛГБТ-спільноти. Вони закликали скасувати заборону на поширення інформації про гомосексуальність серед неповнолітніх і створити незалежний орган із розслідування всіх скарг на дії силовиків щодо ЛГБТ-активістів.

      Що відомо про ЛГБТ-спільноту? ЛГБТ-спільнота – соціальна сукупність лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ), що об'єднується спільними інтересами, проблемами і цілями. Вона складається з різних груп спілкування, громад, субкультурних течій, гей-кварталів і ЛГБТ-організацій. Сформована ЛГБТ-спільнота заклала основу руху за права людини відносно ЛГБТ-людей.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Євросоюз ЛГБТ
      Джерело: 24 Канал
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