У Європі розкритикували Росію за расизм і гомофобію

Європейська комісія розкритикувала Росію за безкарність расизму та гомофобії. У Раді Європи зазначають, що російські політичні та релігійні лідери виголошують "значну кількість гомофобних, трансфобних, расистських і ненависницьких висловлювань".

Європейські експерти у доповіді зазначили про своє занепокоєння щодо "надмірного застосування антиекстремістського законодавства і зловживанням ним" із метою "придушення законної критики політики уряду, політичної опозиції або релігійних переконань".

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У Раді Європи наголосили на наслідках переведення домашнього насильства з кримінального злочину в адміністративне правопорушення після схвалених у лютому 2017 року відповідних змін до законодавства.

На думку авторів доповіді, ці зміни дають російському суспільству "потужний сигнал про прийнятність насильства щодо жінок", який "відкриває дорогу дискримінації і забобонам за ознакою статі". Тож Європейська комісія закликала Росію переглянути цей закон.

Крім того, експерти відзначили наявну в Росії дискримінацію ЛГБТ-спільноти. Вони закликали скасувати заборону на поширення інформації про гомосексуальність серед неповнолітніх і створити незалежний орган із розслідування всіх скарг на дії силовиків щодо ЛГБТ-активістів.

Що відомо про ЛГБТ-спільноту? ЛГБТ-спільнота – соціальна сукупність лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ), що об'єднується спільними інтересами, проблемами і цілями. Вона складається з різних груп спілкування, громад, субкультурних течій, гей-кварталів і ЛГБТ-організацій. Сформована ЛГБТ-спільнота заклала основу руху за права людини відносно ЛГБТ-людей.