Чи справді росіяни ненавидять українців: звіт Ради Європи

Після того, як Росія анексувала Крим та розв'язала військовий конфлікт на Донбасі, нетерпимість росіян до українців зросла у рази. Все – через образ ворога, який створюють кремлівська влада і її пропагандисти.

У доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості, заснованою Радою Європи, зазначається, що такі "дефекти" у сприйнятті українців тягнуться ще з 2014 року, коли відносини України з РФ значно загострились.

Читайте також: Скільки українців у 2018 році отримали громадянство Росії

"Це має політичну спрямованість – зображення українців ворогами Росії. Публічна риторика нетерпимості залишається непокараною", – наголосили у документі.

Російські політики не соромляться расистських висловлювань в ефірах політичних ток-шоу, пропагандистських програм та в період виборчих кампаній. Не гребують просувати у суспільство і гомофобні, трансфобні, ненависницькі ідеї.

На кого посіпаки Кремля "нападають" найбільше:

мігранти з Кавказу і Центральної Азії;

мусульмани;

українці.

Хоча російська влада може напасти і на своїх. У квітні 2016 року мати-одиначку з Єкатеринбурзі засудили до 320 годин виправних робіт через поширення матеріалів ЗМІ із критикою військового втручання Росії на український схід. Її дописи суд визнав такими, що "ображають та принижують гідність російських громадян".

Звіт, який опублікували 5 березня, відображає ситуацію станом на 22 червня 2018 року.