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      Действительно ли россияне ненавидят украинцев: отчет Совета Европы

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      Отношение россиян к украинцам резко ухудшилось в 2014 году
      Отношение россиян к украинцам резко ухудшилось в 2014 году / joanerges.livejournal.com

      После того, как Россия аннексировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе, нетерпимость россиян к украинцам выросла в разы. Все – из-за образа врага, который создают кремлевская власть и ее пропагандисты.

      В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, основанной Советом Европы, отмечается, что такие "дефекты" в восприятии украинцев тянутся еще с 2014 года, когда отношения Украины с РФ значительно обострились.

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      "Это должно иметь политическую направленность – изображение украинцев врагами России. Публичная риторика нетерпимости остается безнаказанной", – отметили в документе.

      Российские политики не стесняются расистских высказываний в эфирах политических ток-шоу, пропагандистских программ и в период избирательных кампаний. Не гнушаются продвигать в общество и гомофобные, трансфобные, ненавистнические идеи.

      На кого приспешники Кремля "нападают" больше всего:

      • мигранты с Кавказа и Центральной Азии;
      • мусульмане;
      • украинцы.

      Хотя российские власти могут напасть и на своих. В апреле 2016 мать-одиночку из Екатеринбурга приговорили к 320 часам исправительных работ за распространение материалов СМИ с критикой военного вмешательства России на украинский восток. Ее сообщения суд признал такими, что "оскорбляют и унижают достоинство российских граждан".

      Отчет, который опубликовали 5 марта, отражает ситуацию по состоянию на 22 июня 2018 года.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Российская пропаганда Статистика
      Источник: 24 Канал
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