Действительно ли россияне ненавидят украинцев: отчет Совета Европы

После того, как Россия аннексировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе, нетерпимость россиян к украинцам выросла в разы. Все – из-за образа врага, который создают кремлевская власть и ее пропагандисты.

В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, основанной Советом Европы, отмечается, что такие "дефекты" в восприятии украинцев тянутся еще с 2014 года, когда отношения Украины с РФ значительно обострились.

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"Это должно иметь политическую направленность – изображение украинцев врагами России. Публичная риторика нетерпимости остается безнаказанной", – отметили в документе.

Российские политики не стесняются расистских высказываний в эфирах политических ток-шоу, пропагандистских программ и в период избирательных кампаний. Не гнушаются продвигать в общество и гомофобные, трансфобные, ненавистнические идеи.

На кого приспешники Кремля "нападают" больше всего:

мигранты с Кавказа и Центральной Азии;

мусульмане;

украинцы.

Хотя российские власти могут напасть и на своих. В апреле 2016 мать-одиночку из Екатеринбурга приговорили к 320 часам исправительных работ за распространение материалов СМИ с критикой военного вмешательства России на украинский восток. Ее сообщения суд признал такими, что "оскорбляют и унижают достоинство российских граждан".

Отчет, который опубликовали 5 марта, отражает ситуацию по состоянию на 22 июня 2018 года.