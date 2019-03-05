В Европе раскритиковали Россию за расизм и гомофобию

Европейская комиссия раскритиковала Россию за безнаказанность расизма и гомофобии. В Совете Европы отмечают, что российские политические и религиозные лидеры произносят "значительное количество гомофобных, трансфобных, расистских и ненавистнических высказываний".

Европейские эксперты в докладе отметили свою обеспокоенность по поводу "чрезмерного применения антиэкстремистского законодательства и злоупотреблением им" с целью "подавления законной критики политики правительства, политической оппозиции или религиозных убеждений".

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В Совете Европы отметили последствия перевода домашнего насилия из уголовного преступления в административное правонарушение после одобренных в феврале 2017 года соответствующих изменений в законодательство.

По мнению авторов доклада, эти изменения дают российскому обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", который "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола". Поэтому Европейская комиссия призвала Россию пересмотреть этот закон.

Кроме того, эксперты отметили имеющуюся в России дискриминацию ЛГБТ-сообщества. Они призвали отменить запрет на распространение информации о гомосексуальности среди несовершеннолетних и создать независимый орган по расследованию всех жалоб на действия силовиков в отношении ЛГБТ-активистов.