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      На кого повлияет закон о цензуре в России: мнение политолога

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      Законы, которые принимают в России, направлены на ограничение свободы слова. Кремль сейчас исповедует стратегию избирательных репрессий.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал политолог Андрей Окара.

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      По его словам, в России сейчас продолжается дело Кирилла Серебренникова.

      Кто такий Кирилл Серебренников?Это российский режиссер театра и кино, с 2012-го года является художественным руководителем театра "Гоголь-центра" в Москве. Его задержали в августе 2017 года в Петербурге на съемках фильма "Лето" про Виктора Цоя. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (до 10 лет лишения свободы). Серебренников свою вину не признал и заявил, что считает предъявленные ему обвинения абсурдом, а свое задержание – показательным.
      С августа 2017 года режиссер находится под домашним арестом.

      Это единственное серьезное дело среди творческой интеллигенции. Однако именно из-за него все стали более лояльными к власти.

      Так же Михаил Ходорковский в свое время отсидел 10 лет. Он был одним из самых ярких олигархов. Этот закон включает такое понятие как самоцензура. Для известных журналистов, у которых есть широкая аудитория, возможно, этот закон будет болезненным,
      – заявил Андрей Окара.

      "Однако этот закон направлен прежде всего против провинциальных СМИ и блогеров. И это развязывает руки чиновникам среднего звена", – добавил политолог.

      Госдума РФ разрешила блокировать сайты, которые распространяют так называемые фейковые новости. Блокировать те материалы, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти России.

      Как будет действовать запрет? При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор России или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор. Они потребуют заблокировать ресурс, пока информация не будет удалена. После выявления фейковых новостей в интернете Роскомнадзор будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданием будет предоставлена возможность "немедленно" удалить такие новости. Традиционных СМИ этот запрет не коснется.

      Кроме того, провайдер будет обязан немедленно проинформировать владельца информационного ресурса о необходимости удалить "противоправные материалы". Если информация не будет удалена в течение суток, то сайт будет заблокирован.

      Госдума также ввела штрафы за оскорбление государственных символов и институтов.

      Так за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях материалов, которые оскорбляют общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится, то штрафные санкции возрастут также до 100-200 тысяч рублей. Если же нарушить закон более двух раз, то штраф будет до 200-300 тысяч рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

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      Теги: Новости Украины Новости России Цензура СМИ
      Источник: 24 Канал
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