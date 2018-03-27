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Путин будет мстить своим богатым друзьям, – Белковский

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Владимир Путин
Владимир Путин / "Медуза"

Интерес власти Британии к тому, законно ли россияне покупали недвижимое и движимое имущество в этой стране, может подтолкнуть президента России Владимира Путина к мести своим соратникам, поскольку он, в отличие от них, не имел возможности жить роскошно.

Такое мнение высказал известный российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский в эфире телеканала "112 Украина".

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"Путин включил третью волну ресентимента – месть своим друзьям. За что он им мстит? За то, что он не пожил, так сказать. За то, что он в 47 лет стал президентом и лишился тех прелестей буржуазной жизни, к которым стремился" – убеждает специалист.

При этом он не сомневается в личном богатстве Путина.

"Да, он – очень богатый человек, но не может воспользоваться своим богатством. Оно является оформленным на третьих лиц, и неизвестно, как третьи лица воспользуются им, если с ним что-то случится, признают ли они его наследников владельцами этого богатства", - добавляет политолог.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Деньги
Источник: 24 Канал
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