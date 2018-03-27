Путін буде мститися своїм багатим друзям, – Бєлковський

Інтерес влади Британії до того, чи законно росіяни купували нерухоме та рухоме майно у цій країні, може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до помсти своїм соратникам, оскільки він, на відміну від них, не мав можливості жити розкішно.

Таку думку висловив відомий російський політолог і політтехнолог Станіслав Бєлковський у ефірі телеканалу "112. Україна".

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"Путін увімкнув третю хвилю ресентименту – помста своїм друзям. За що він їм мститься? За те, що він не пожив, так би мовити. За те, що він у 47 років став президентом і позбувся тих принад буржуазного життя, до яких прагнув", – переконує фахівець.

Водночас він не сумнівається у особистому багатстві Путіна.

"Так, він – дуже багата людина, але не може скористатися своїм багатством. Воно є оформленим на третіх осіб, і невідомо, як треті особи скористаються ним, якщо з ним щось трапиться, чи визнають вони його спадкоємців власниками цього багатства", – додає політолог.