Путин будет окружать себя гаремом мальчиков, – политолог

Президент России Владимир Путин будет формировать новую команду, но каких-то существенных изменений ожидать не стоит.

Такое мнение высказал известный российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский, передает "Гордон".

"Никакого принципиального кадрового погрома не будет. Конечно, он лишится старых друзей, так как человек, что поднялся очень высоко в политической реальности, не хочет больше иметь дело с людьми, которые помнят времена его унижений, помнят те времена, когда он был просто младшим офицером КГБ СССР, а затем работал в мэрии Санкт-Петербурга", – отметил эксперт.

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Но Путину нужно кому-то доверять. Как старший автократ, глава Кремля чувствует "болезненную слабость" к молодым технократам и будет их продвигать.

Например, нынешнего министра экономического развития Максима Орешкина. Вот он (Путин, – "24") будет окружать себя таким гаремом мальчиков – в не самом сексуальном пока смысле этого слова,

– добавил Белковский.

Дмитрий Медведев остается главным кандидатом на пост премьер-министра России, поскольку он не будет восприниматься как политический конкурент президента.

Кроме того, по мнению политолога, Ксения Собчак закрепила позицию в нише публичного политика, поэтому тоже может претендовать на нишу преемника Владимира Путина.