18:50
26 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
5°C -6°C
  • вторник
    6°C -7°C
  • среда
    1°C -3°C
  • четверг
    2°C -4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, 24 марта
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, 24 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Путин будет окружать себя гаремом мальчиков, – политолог

562 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин будет формировать новую команду, но каких-то существенных изменений ожидать не стоит.

Такое мнение высказал известный российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский, передает "Гордон".

"Никакого принципиального кадрового погрома не будет. Конечно, он лишится старых друзей, так как человек, что поднялся очень высоко в политической реальности, не хочет больше иметь дело с людьми, которые помнят времена его унижений, помнят те времена, когда он был просто младшим офицером КГБ СССР, а затем работал в мэрии Санкт-Петербурга", – отметил эксперт.

Читайте также: Безумный диктатор, способный сжечь мир в ядерном апокалипсисе, – Каспаров о Путине

Но Путину нужно кому-то доверять. Как старший автократ, глава Кремля чувствует "болезненную слабость" к молодым технократам и будет их продвигать.

Например, нынешнего министра экономического развития Максима Орешкина. Вот он (Путин, – "24") будет окружать себя таким гаремом мальчиков – в не самом сексуальном пока смысле этого слова,
– добавил Белковский.

Дмитрий Медведев остается главным кандидатом на пост премьер-министра России, поскольку он не будет восприниматься как политический конкурент президента.

Кроме того, по мнению политолога, Ксения Собчак закрепила позицию в нише публичного политика, поэтому тоже может претендовать на нишу преемника Владимира Путина.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
сегодня, 18:00 Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
Дмитро Гнап 209
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сегодня, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 1131
Пожар в Кемерово в ТЦ
сегодня, 16:14 Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
3035
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сегодня, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 493
Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
сегодня, 15:45 Что делать при пожаре: правила, которые спасут жизнь
410
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук