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Путін буде оточувати себе гаремом хлопчиків, – політолог

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Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін буде формувати нову команду, але якихось суттєвих змін не варто очікувати.

Таку думку висловив відомий російський політолог і політтехнолог Станіслав Бєлковський, передає "Гордон".

"Ніякого принципового кадрового погрому не буде. Звичайно, він позбудеться старих друзів, оскільки як людина, яка піднялась дуже високо в політичній реальності, не хоче більше мати справу з людьми, які пам'ятають години його принижень, пам'ятають ті часи, коли він був просто молодшим офіцером КДБ СРСР, а потім працював в мерії Санкт-Петербурга", – зазначив експерт.

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Але оскільки Путін потрібно комусь довіряти. Як старший автократ, глава Кремля відчуває "хворобливу слабкість" до молодих технократів і буде їх просувати.

Наприклад, нинішнього міністра економічного розвитку Максима Орешкіна. Ось він (Путін, – "24") буде оточувати себе таким гаремом хлопчиків – в не сексуальному поки що сенсі цього слова,
– додав Бєлковський.

Дмитро Медвєдєв залишається головним кандидатом на пост прем'єр-міністра Росії, оскільки він не буде сприйматися як політичний конкурент президента.

Окрім того, на думку політолога, Ксенія Собчак закріпила позицію у ніші публічного політика, тож теж може претендувати на нішу наступника Володимира Путіна.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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