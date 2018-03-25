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Божевільний диктатор, здатний спалити світ у ядерному апокаліпсисі, – Каспаров про Путіна

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Гаррі Каспаров спрогнозував долю путінського режиму
Гаррі Каспаров спрогнозував долю путінського режиму / The Economist

Протягом усіх 18 років правління Володимира Путіна диктатура у Росії зміцнювалася, що дозволило уникнути передумов краху режиму сьогодні.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров на своїй сторінці у Facebook.

"У перетворенні підполковника КДБ, який мріяв, за його (Путіна, – "24") власними словами, про кар'єру олігарха, але несподіваним поворотом долі піднесеного на саму вершину влади, – в божевільного диктатора, здатного спалити весь світ у вогні ядерного апокаліпсису, є чималий внесок і вітчизняних володарів дум, інтелігентських чистоплюїв, які багато років, заради власного комфорту і благополуччя, постійно знаходили виправдання поступового сповзання Росії в фашистське болото", – пише Каспаров.

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Він зазначив, що протягом всіх років президенства Путіна його диктатура зміцнювалася, тож сьогодні не варто очікувати краху його режиму.

Однак ще 10 років тому у нас були шанси змінити негативний тренд розвитку країни. Але щороку ліберальна інтелігенція, лякаючи нас загрозою фашизму і революціями, гидливо відмахувалася від спроб організації опору,
– додав російський політик.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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