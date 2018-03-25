Безумный диктатор, способный сжечь мир в ядерном апокалипсисе, – Каспаров о Путине
В течение всех 18 лет правления Владимира Путина диктатура в России укреплялась, что позволило избежать предпосылок краха режима сегодня.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров на своей странице в Facebook.
"В преобразование подполковника КГБ, что мечтал, по его (Путина – "24") собственным словам, о карьере олигарха, но неожиданным поворотом судьбы возвышенного на самую вершину власти – в безумного диктатора, способного сжечь весь мир в огне ядерного апокалипсиса, есть немалый вклад и отечественных властителей дум, интеллигентских чистоплюев, которые много лет, ради собственного комфорта и благополучия, постоянно находили оправдание постепенного сползания России в фашистское болото", – пишет Каспаров.
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Он отметил, что на протяжении всех лет президентства Путина его диктатура укреплялась, поэтому сегодня не стоит ждать краха его режима.
Однако еще 10 лет назад у нас были шансы изменить негативный тренд развития страны. Но ежегодно либеральная интеллигенция, пугая нас угрозой фашизма и революциями, брезгливо отмахивалась от попыток организации сопротивления,
– добавил российский политик.
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