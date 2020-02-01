Путин царь и бунт бабулек в сепарастане – Недивання сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 31 января – звание владыки для российского президента хотят официально внести в конституцию РФ. Его предлагают называть не иначе как "верховный правитель". Сразу резко повеяло северокорейским воздухом. На оккупированной Донецкой области взяли – и повысили их низкие цены на транспорт. А бабушки устроили настоящий бунт. Мол, не за это боролись.

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