01:53
1 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, 31 січня
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, 31 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Путін-цар і бунт бабульок у сепарастані – Недивання сотня

      Недиванна сотня 49

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 31 січня – звання владики для російського президента хочуть офіційно внести до конституції РФ. Його пропонують називати не інакше, як "верховний правитель". Одразу різко повіяло північнокорейським повітрям. На окупованій Донеччині взяли – і підвищили їхні низькі ціни на транспорт. А бабусі влаштували справжній бунт. Мовляв, не за це боролись.

      Також у випуску:

      Ні – російським серіалам

      Не захотіли дивитися російські серіали в автобусі – виходьте посеред траси! Що сталося з українськими волонтерками, коли вони вимагали від водія вимкнути заборонене в Україні кіно.

      Битва за українську

      Всеукраїнська мережа шкіл, які навчають дітей ІТ і робототехніці заявляє: ці специфічні теми можна викладати лише російською. Бо діти не зрозуміють українські терміни, які взагалі всі – англійські!

      Правда про війну

      У росіян пригорає після того, як Зеленський відкрив їм очі на початок Другої світової: СРСР була однією з тих, хто її розпочав. Це історія, її вчити треба! А не створювати паралельну реальність "для своїх".

      Підтасовані обстріли

      Провокації російських найманців стають все нахабнішими. Хоча, куди вже далі? Вони вдерлися у Петрівське, з якого відійшли наші воїни, і обстріляли самі себе просто під камерами ОБСЄ.

      Захоплений ворог і полонений "ексміністр"

      П'яний ворожий найманець просто взяв і прийшов на наші позиції. Тепер відпочиває у полоні. Так, як і колишній псевдоміністр псевдокраїни "ДНР". Останнього СБУ зі спецоперацією акуратно вивели на нашу територію.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      До Києва прилетів другий літак з українцями з Китаю: як їх перевіряли
      31 січня
      2794
      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Недиванна сотня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Скандали в Укроборонпромі: коли армія отримає необхідне озброєння
      Антон Голобородько 97
      31 січня , 23:15 Зачем Путин прячет свои рейтинги
      Іван Яковина 749
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      8381
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      532
      31 січня , 23:10 Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки
      Світлана Попова 741
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук