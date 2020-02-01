Путін-цар і бунт бабульок у сепарастані – Недивання сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 31 січня – звання владики для російського президента хочуть офіційно внести до конституції РФ. Його пропонують називати не інакше, як "верховний правитель". Одразу різко повіяло північнокорейським повітрям. На окупованій Донеччині взяли – і підвищили їхні низькі ціни на транспорт. А бабусі влаштували справжній бунт. Мовляв, не за це боролись.

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Ні – російським серіалам

Не захотіли дивитися російські серіали в автобусі – виходьте посеред траси! Що сталося з українськими волонтерками, коли вони вимагали від водія вимкнути заборонене в Україні кіно.

Битва за українську

Всеукраїнська мережа шкіл, які навчають дітей ІТ і робототехніці заявляє: ці специфічні теми можна викладати лише російською. Бо діти не зрозуміють українські терміни, які взагалі всі – англійські!

Правда про війну

У росіян пригорає після того, як Зеленський відкрив їм очі на початок Другої світової: СРСР була однією з тих, хто її розпочав. Це історія, її вчити треба! А не створювати паралельну реальність "для своїх".

Підтасовані обстріли

Провокації російських найманців стають все нахабнішими. Хоча, куди вже далі? Вони вдерлися у Петрівське, з якого відійшли наші воїни, і обстріляли самі себе просто під камерами ОБСЄ.

Захоплений ворог і полонений "ексміністр"

П'яний ворожий найманець просто взяв і прийшов на наші позиції. Тепер відпочиває у полоні. Так, як і колишній псевдоміністр псевдокраїни "ДНР". Останнього СБУ зі спецоперацією акуратно вивели на нашу територію.