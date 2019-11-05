Путин фактически потерпел провал в Украине, – британский исследователь войны
Россия развязала войну на Донбассе и аннексировала Крым. Однако, ее президент Владимир Путин фактически потерпел провал в Украине. Он развязал серьезный конфликт, создал проблемы себе и другим, но не смог удержать напряжение.
Известный британский исследователь военных конфликтов Лоуренс Фридман в интервью 24 каналу рассказал, что в целом логику и поступки Путина объяснить трудно.
Полное интервью с Фридманом: Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе
Он ввязался в различные конфликты в мире, самые острые из которых – в Украине и Сирии. По словам Фридмана, в Сирии сейчас настолько большой беспорядок, что неизвестно когда эту страну удастся успокоить и восстановить.
Его основные приоритеты на сегодня лежат в Сирии. Этот конфликт его больше увлекает, чем то, что сейчас происходит в Украине. В Украине он фактически потерпел провал. Поэтому, я думаю, он будет счастлив ослабить здесь напряжение. Основной вопрос – возможно ли найти решение по Донбассу? Потому что по Крыму это труднее, и я не думаю, что в ближайшее время это удастся,
– отметил исследователь.
Британец также прокомментировал позицию России по формуле Штайнмайера. По его словам, вряд ли удастся найти решение, которое хочет Россия – без демилитаризации, без отступления войск, но с принятием власти боевиков.
"Путин поступил дипломатично – он предложил определенное решение, не веря, что из этого получится. И если это действительно удастся, то Путин или его преемник будут очень удивлены этому и, возможно, не будут знать, что делать с этим сепаратистским правительством, как его принять – окажется, что оно просто недееспособено", – объяснил Фридман.
Он добавил, что вряд ли новое руководство Украины сможет побороть агрессию России. Максимум, чего можно достичь – это стабилизировать ситуацию.
Что предусматривает формула Штайнмайера?
- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
- Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО уйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.
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