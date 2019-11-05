Путин фактически потерпел провал в Украине, – британский исследователь войны

Россия развязала войну на Донбассе и аннексировала Крым. Однако, ее президент Владимир Путин фактически потерпел провал в Украине. Он развязал серьезный конфликт, создал проблемы себе и другим, но не смог удержать напряжение.

Известный британский исследователь военных конфликтов Лоуренс Фридман в интервью 24 каналу рассказал, что в целом логику и поступки Путина объяснить трудно.

Полное интервью с Фридманом: Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе

Он ввязался в различные конфликты в мире, самые острые из которых – в Украине и Сирии. По словам Фридмана, в Сирии сейчас настолько большой беспорядок, что неизвестно когда эту страну удастся успокоить и восстановить.

Его основные приоритеты на сегодня лежат в Сирии. Этот конфликт его больше увлекает, чем то, что сейчас происходит в Украине. В Украине он фактически потерпел провал. Поэтому, я думаю, он будет счастлив ослабить здесь напряжение. Основной вопрос – возможно ли найти решение по Донбассу? Потому что по Крыму это труднее, и я не думаю, что в ближайшее время это удастся,

– отметил исследователь.

Британец также прокомментировал позицию России по формуле Штайнмайера. По его словам, вряд ли удастся найти решение, которое хочет Россия – без демилитаризации, без отступления войск, но с принятием власти боевиков.

"Путин поступил дипломатично – он предложил определенное решение, не веря, что из этого получится. И если это действительно удастся, то Путин или его преемник будут очень удивлены этому и, возможно, не будут знать, что делать с этим сепаратистским правительством, как его принять – окажется, что оно просто недееспособено", – объяснил Фридман.

Он добавил, что вряд ли новое руководство Украины сможет побороть агрессию России. Максимум, чего можно достичь – это стабилизировать ситуацию.

Что предусматривает формула Штайнмайера?