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      Путін фактично зазнав провалу в Україні, – британський дослідник війни

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      Путін зазнав провалу з агресією в Україні
      Путін зазнав провалу з агресією в Україні / Getty images

      Росія розв'язала війну на Донбасі та анексувала Крим. Проте, її президент Володимир Путін фактично зазнав провалу в Україні. Він розв'язав серйозний конфлікт, створив проблеми собі та іншим, але не зміг втримати напругу.

      Відомий британський дослідник військових конфліктів Лоуренс Фрідман в інтерв'ю 24 каналу розповів, що загалом логіку та вчинки Путіна пояснити важко. 

      Повне інтерв'ю з Фрідманом: Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі

      Він ув'язався в різні конфлікти у світі, найгостріші з яких – в Україні та Сирії. За словами Фрідмана, у Сирії зараз настільки великий безлад, що невідомо коли цю країну вдасться заспокоїти і відбудувати.

      Його основні пріоритети на сьогодні лежать в Сирії. Цей конфлікт його більше захоплює, ніж те, що зараз відбувається в Україні. В Україні він фактично зазнав провалу. Тому, я думаю, він буде щасливий послабити тут напругу. Основне питання – чи можливо знайти рішення по Донбасу? Бо по Криму це важче, і я не думаю, що найближчим часом це вдасться,
      – відзначив дослідник.

      Британець також прокоментував позицію Росії щодо формули Штайнмаєра. За його словами, навряд чи вдасться знайти рішення, яке хоче Росія – без демілітаризації, без відступу військ, але з прийняттям влади бойовиків.

      "Путін поступив дипломатично – він запропонував певне рішення, не вірячи, що з цього щось вийде. І якщо це дійсно вдасться, то Путін або його наступник будуть дуже здивовані цьому і, можливо, не будуть знати, що робити з оцим сепаратистським урядом, як його прийняти – виявиться, що він просто недієздатний", – пояснив Фрідман.

      Він додав, що навряд чи нове керівництво України зможе побороти агресію Росії. Максимум, чого можна досягти – це стабілізувати ситуацію.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.
      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Війна у Сирії
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