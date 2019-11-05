Путін фактично зазнав провалу в Україні, – британський дослідник війни

Росія розв'язала війну на Донбасі та анексувала Крим. Проте, її президент Володимир Путін фактично зазнав провалу в Україні. Він розв'язав серйозний конфлікт, створив проблеми собі та іншим, але не зміг втримати напругу.

Відомий британський дослідник військових конфліктів Лоуренс Фрідман в інтерв'ю 24 каналу розповів, що загалом логіку та вчинки Путіна пояснити важко.

Повне інтерв'ю з Фрідманом: Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі

Він ув'язався в різні конфлікти у світі, найгостріші з яких – в Україні та Сирії. За словами Фрідмана, у Сирії зараз настільки великий безлад, що невідомо коли цю країну вдасться заспокоїти і відбудувати.

Його основні пріоритети на сьогодні лежать в Сирії. Цей конфлікт його більше захоплює, ніж те, що зараз відбувається в Україні. В Україні він фактично зазнав провалу. Тому, я думаю, він буде щасливий послабити тут напругу. Основне питання – чи можливо знайти рішення по Донбасу? Бо по Криму це важче, і я не думаю, що найближчим часом це вдасться,

– відзначив дослідник.

Британець також прокоментував позицію Росії щодо формули Штайнмаєра. За його словами, навряд чи вдасться знайти рішення, яке хоче Росія – без демілітаризації, без відступу військ, але з прийняттям влади бойовиків.

"Путін поступив дипломатично – він запропонував певне рішення, не вірячи, що з цього щось вийде. І якщо це дійсно вдасться, то Путін або його наступник будуть дуже здивовані цьому і, можливо, не будуть знати, що робити з оцим сепаратистським урядом, як його прийняти – виявиться, що він просто недієздатний", – пояснив Фрідман.

Він додав, що навряд чи нове керівництво України зможе побороти агресію Росії. Максимум, чого можна досягти – це стабілізувати ситуацію.

Що передбачає формула Штайнмаєра?