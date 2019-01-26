"Путин готовится к войне": кому грозят мощные ракетные комплексы в Крыму

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – эксперты не исключают, что Путин готовится к войне с НАТО. РФ вопреки международным договоренностям продолжает испытывать ракеты. Поэтому США предложили аннулировать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. А в конце декабря 2018 года неподалеку от Краснодара РФ развернула установки "Искандер".

Также в выпуске: Почему захваченных огнем танкеров в Керченском проливе не спасли не всех. Как "отрывается" крымская молодежь на оккупированном полуострове. Ужасы крымской медицины: как выглядят больницы на полуострове В каких ужасных условиях лечат больных в Крыму. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.