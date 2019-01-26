19:02
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      "Путин готовится к войне": кому грозят мощные ракетные комплексы в Крыму

      Крым.Реалии 66 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – эксперты не исключают, что Путин готовится к войне с НАТО. РФ вопреки международным договоренностям продолжает испытывать ракеты. Поэтому США предложили аннулировать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. А в конце декабря 2018 года неподалеку от Краснодара РФ развернула установки "Искандер".

      Также в выпуске:

      Почему захваченных огнем танкеров в Керченском проливе не спасли не всех.

      Как "отрывается" крымская молодежь на оккупированном полуострове.

      Ужасы крымской медицины: как выглядят больницы на полуострове

      В каких ужасных условиях лечат больных в Крыму.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Теги: НАТО Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии Оружие Война
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сегодня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 4
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      сегодня , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      5
      Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      сегодня , 17:00 Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну
      Віталій Шабунін 678
      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      сегодня , 16:01 Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента
      Олександр Гаврутенко 90
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сегодня , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 251
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук