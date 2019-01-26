"Путін готується до війни": кому загрожують потужні ракетні комплекси у Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – експерти не виключають, що Путін готується до війни з НАТО. РФ всупереч міжнародному домовленостям продовжує випробовувати ракети. Тому США запропонували анулювати договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. А наприкінці грудня 2018 року неподалік Краснодара РФ розгорнула установки "Іскандер".

Також у випуску: Чому захоплених вогнем танкерів у Керченській протоці не врятували не всіх. Як "відривається" кримська молодь на окупованому півострові. Жахи кримської медицини: який вигляд мають лікарні на півострові В яких жахливих умовах лікують хворих у Криму. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.