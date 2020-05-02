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      Путин и пришествие Сталина, или День Победы с нотками сталинизма

      -
      Россия Путина, Россия Сталина
      Россия Путина, Россия Сталина / РосСМИ

      Каждый День Победы в путинской России – это самая настоящая агрессия.

      Агрессия Сталина

      Свергнутый с пьедесталов генералиссимус то мелькнет на плакате, то напомнит о себе цитатой в метрополитене, то появится в высказываниях того или иного чиновника или штатного пропагандиста – в роли мудрого освободителя человечества. Теперь вот и на фреске в строящемся храме Вооруженных сил России, в окружении собственных военачальников, а также товарищей Путина В.В., Шойгу С.К., Патрушева Н.П. и других официальных лиц.

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      Мозаика в православном соборе ВС РФ в парке  
      Мозаика в православном соборе ВС РФ в парке "Патриот" / Фото РосСМИ

      Однако, если призадуматься, даже это кощунственное появление истребителя церкви и веры в православном храме, даже фреска вписывается в общий ряд. Это такой Сталин исподтишка. Вроде бы его нет, но он все же есть. И не один, а в ряду прочих победителей в войне. Начальник товарища Жукова Г.К., предшественник товарища Путина В.В., ничего личного, ничего лишнего.

      "Лишнее" в этом году началось с символического переименования городов – но каких! Периферийных. Чужих. Но оккупированных. Кремль еще с брежневских времен хочет вернуться к сталинским названиям, но стыдится запачкаться в крови. Именно поэтому регулярно возникают все эти потуги, все эти намерения вновь обозвать Волгоград "историческим именем Сталинград", игнорируя настоящее имя Царицына – города, под которым полководческая немощь Сталина раскрылась в полной мере. Но страх всегда останавливает, и Волгоград остается Волгоградом – хотя теперь шесть дней в году называется Сталинградом. Такое решение еще семь лет назад приняла местная дума. И ничего, проглотили. 9 мая Волгоград – это Сталинград. Но не он один.

      Теперь, по решению главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования – Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город – украинский Луганск – вернет себе "праздничное название" Ворошиловград. При этом в Донецке одним переименованием не ограничиваются: подыскивают место для восстановления памятника Сталину.

      В то время как Украина освобождается от Ленина, Россия метит оккупированные территории Сталиным. Метит не случайно – вождь все еще остается чекистским кумиром, и хозяева современной российской жизни пытаются понять, готово ли общество принять эту ползучую сталинизацию. Праздничные города, памятник в "сражающемся Донецке", где-нибудь рядом с Моторолой, потом – памятник в Волгограде. И, глядишь, на 80-летие Победы можно будет уже и переименовать Волгоград, и вернуть генералиссимуса на причитающийся ему постамент, по недоразумению занятый маршалом Жуковым. Это и есть та Россия, которой им хочется. Россия Путина, Россия Сталина.

      Я открою окно, я высунусь,
      Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!
      Вижу: бронзовый генералиссимус
      Шутовскую ведет процессию!
      Он выходит на место лобное –
      Гений всех времен и народов! –
      И, как в старое время доброе,
      Принимает парад уродов!

      Источник: Грини.Ру

      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости политики Декоммунизация СССР История Новости России Владимир Путин Оккупированные территории Новости Луганска Публикации Новости Донецка День Победы
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