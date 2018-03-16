Путин клинически нездоров – российский журналист

Российский журналист Иван Яковина убежден, что президент России Владимир Путин является клинически нездоровым человеком. Такое мнение он аргументировал поступками президента за последний период.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

"С Путиным немножко интересная и необычная ситуация. Дело в том, что, мне кажется, что Путин клинически нездоров, то есть психически. То есть у него крыша поехала", – отметил журналист.

По его словам, он в первой три четверти своего правления делал абсолютно нерациональные вещи. Он гарантировал своей элите богатства, процветания, свободу передвижения и продолжение увеличения их влияния.

Он был рациональным выбором для этой элиты. Они за него стояли горой, потому что он делал им хорошо.

Последнюю четверть своего правления он пошел по иррациональном пути, он стал препятствием для существования российской элиты. То есть он стал тем человеком, который мешает им жить. Из-за него ввели санкции и за него сейчас не пускают на Запад,

– добавил Яковина.