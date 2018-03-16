20:35
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Путін клінічно нездоровий, – російський журналіст

981 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото з вільних джерел

Російський журналіст Іван Яковина переконаний, що президент Росії Володимир Путін є клінічно нездоровою людиною. Таку думку він аргументував вчинками президента за останній період.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.

"З Путіним трошки цікава та незвичайна ситуація. Річ у тім, що, мені здається, що Путін клінічно нездоровий, тобто психічно. Тобто у нього дах поїхав", – зазначив журналіст.

За його словами, він у першій три четверті свого правління робив абсолютно нераціональні речі. Він гарантував своїй еліті багатства, процвітання, свободу пересування і продовження збільшення їх впливу.

Він був раціональним вибором для цієї еліти. Вони за нього стояли горою, тому що він робив їм добре.

Останню чверть свого правління він пішов по ірраціональному шляху, він став перешкодою для існування російської еліти. Тобто він став тою людиною, яка заважає їм жити. Через нього ввели санкції і через нього зараз не пускають на Захід,
– додав Яковина.

Теги: Новини України Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
сьогодні, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 139
Параліміпада-2018: усі медалі України
сьогодні, 18:00 Параліміпада-2018: усі медалі України
1127
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
сьогодні, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 3891
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
сьогодні, 16:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 944
Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу
сьогодні, 15:01 Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу
Олексій Чибісов 3165
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук