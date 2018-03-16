Путін клінічно нездоровий, – російський журналіст

Російський журналіст Іван Яковина переконаний, що президент Росії Володимир Путін є клінічно нездоровою людиною. Таку думку він аргументував вчинками президента за останній період.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.

"З Путіним трошки цікава та незвичайна ситуація. Річ у тім, що, мені здається, що Путін клінічно нездоровий, тобто психічно. Тобто у нього дах поїхав", – зазначив журналіст.

За його словами, він у першій три четверті свого правління робив абсолютно нераціональні речі. Він гарантував своїй еліті багатства, процвітання, свободу пересування і продовження збільшення їх впливу.

Він був раціональним вибором для цієї еліти. Вони за нього стояли горою, тому що він робив їм добре.

Останню чверть свого правління він пішов по ірраціональному шляху, він став перешкодою для існування російської еліти. Тобто він став тою людиною, яка заважає їм жити. Через нього ввели санкції і через нього зараз не пускають на Захід,

– додав Яковина.