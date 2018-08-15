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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин наращивает мощное войско вдоль побережья Арктики: в Британии забили тревогу

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В Британии заявили, что Россия наращивает мощное войско вдоль побережья Арктики
В Британии заявили, что Россия наращивает мощное войско вдоль побережья Арктики / Иллюстративное фото

Великобритании стоит усилить свое военное присутствие в Арктике для противостояния российской агрессии. Все потому, что президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья.

Об этом говорится в докладе "Тонкий лед" комитета по обороне в палате общин британского парламента, сообщает Mirror.

"Таяние арктического ледового покрова из-за глобального потепления раскрыло такие природные ресурсы, как нефть и минералы. Таяние ледников помогло сделать арктический регион более доступным для судов", – говорится в материале.

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В статье отмечается, что Консервативная партия неоднократно сокращала финансирование Королевской морской пехоты, которая обучена арктической войне. Между тем Россия проводит "стратегические бомбардировочные полеты над северным воздушным пространством и установила ракеты дальнего радиуса действия и системы противовоздушной обороны".

В докладе также подчеркивается "заметный рост военно-морской активности".

"Это выходит за пределы оборонительной позиции и должно быть предметом озабоченности, учитывая агрессивное поведение России", – отметили в британском парламенте.

Подкомитет отметил увеличение военной активности в Арктике и на Крайнем Севере во главе с Россией. Там уточнили, что это включает в себя "пилотируемые базы вдоль Арктического побережья России" и "хорошо вооруженные арктические обученные сухопутные войска".

Теги: Новости политики Владимир Путин Великобритания Новости России Арктика Водный транспорт Оружие
Источник: 24 Канал
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