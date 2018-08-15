Путин наращивает мощное войско вдоль побережья Арктики: в Британии забили тревогу

Великобритании стоит усилить свое военное присутствие в Арктике для противостояния российской агрессии. Все потому, что президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья.

Об этом говорится в докладе "Тонкий лед" комитета по обороне в палате общин британского парламента, сообщает Mirror.



"Таяние арктического ледового покрова из-за глобального потепления раскрыло такие природные ресурсы, как нефть и минералы. Таяние ледников помогло сделать арктический регион более доступным для судов", – говорится в материале.

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В статье отмечается, что Консервативная партия неоднократно сокращала финансирование Королевской морской пехоты, которая обучена арктической войне. Между тем Россия проводит "стратегические бомбардировочные полеты над северным воздушным пространством и установила ракеты дальнего радиуса действия и системы противовоздушной обороны".



В докладе также подчеркивается "заметный рост военно-морской активности".



"Это выходит за пределы оборонительной позиции и должно быть предметом озабоченности, учитывая агрессивное поведение России", – отметили в британском парламенте.



Подкомитет отметил увеличение военной активности в Арктике и на Крайнем Севере во главе с Россией. Там уточнили, что это включает в себя "пилотируемые базы вдоль Арктического побережья России" и "хорошо вооруженные арктические обученные сухопутные войска".