Путін нарощує потужне військо вздовж узбережжя Арктики: у Британії забили тривогу

Великій Британії варто посилити свою військову присутність в Арктиці задля протистояння російській агресії. Усе тому, що президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя.

Про це мовиться в доповіді "Тонкий лід" комітету з оборони в палаті громад британського парламенту, повідомляє Mirror.

"Танення арктичного льодового покриву через глобальне потепління розкрило такі природні ресурси, як нафта і мінерали. Танення льодовиків допомогло зробити арктичний регіон доступнішим для суден", – мовиться у матеріалі.

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У статті зазначається, що Консервативна партія неодноразово скорочувала фінансування Королівської морської піхоти, яка навчена арктичній війні. Тим часом Росія проводить "стратегічні бомбардувальні польоти над північним повітряним простором та встановила ракети дальнього радіусу дії і системи протиповітряної оборони".

У доповіді також наголошується на "помітному зростанні військово-морської активності".

"Це виходить за межі оборонної позиції і має бути предметом стурбованості, враховуючи агресивну поведінку Росії", – наголосили у британському парламенті.

Підкомітет відзначив збільшення військової активності в Арктиці і на Крайній Півночі на чолі з Росією. Там уточнили, що це включає в себе "пілотовані бази уздовж Арктичного узбережжя Росії" і "добре озброєні арктичні навчені сухопутні війська".