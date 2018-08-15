Спроба дестабілізувати Україну: у Держдепі США оцінили дії Росії в Азовському морі

У Державному департаменті США виступили на підтримку суверенітету України та наголосили, що дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізації Української держави.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми вважаємо перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі зі сторони Росії черговим прикладом спроб РФ дестабілізувати Україну. США продовжують підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі", – заявили у Держдепі.

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Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже більше 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність і через це погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.



При цьому, як заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, Україна розглядає різні сценарії розблокування Азовського моря, в тому числі силовий.