Путин не может победить, – Washington Post

Авторитетное американское издание Washington Post проводит параллели между Первой мировой войной и ситуацией, которая существует в мире через века после ее завершения.

11 ноября 2018 года мир будет отмечать окончание одного из самых крупных и кровавых конфликтов в истории – Первой мировой войны.

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Именно эту войну называют поворотным моментом для человечества – в Европе развалились 4 могучие империи, появился советский коммунизм, а США вступили в политику глобальных сил.

Однако наиболее значимым интеллектуальным наследием этой войны стал конец идеи о неизбежности прогресса, пишет авторитетное американское издание Washington Post.

В 1914 году перед Первой мировой люди жили в мире, который чем-то напоминает ситуацию в мире сегодня. Тогда было распространено мнение, что мрачные тенденции, которые появлялись, будут лишь временными, и их обязательно одолеет прогресс.

Автор материала влиятельный американский аналитик Фарид Закария сравнивает реальность угроз, перед которыми мир предстал сегодня с теми, которые были века назад.

Действительно ли эти угрозы реальны? Если оценить мир сегодня, то он не так похож на 1930-е годы, как на 1920-ые. Экономический рост и технологический прогресс ускоряются сегодня так же, как и в начале прошлого века. Одновременно происходит подъем национализма и сокращение сотрудничества, как в 1920-х. Новые глобальные силы начинают выдвигать свои претензии, как и сейчас,

– констатирует аналитик.

Закария вспоминает о "политике вечности", которую в своей книге вспоминал историк Тимоти Снайдер.

"Это понятие разделяют такие автократические лидеры, как президент России Владимир Путин. Согласно им, ничто не может быть неизбежным, и с помощью силы, хитрости и воли можно прогнуть или даже развернуть арку истории".

Снайдер указал на то, как Путин именно это и пытается сделать в Украине, отказываясь принять неизбежность объединения с Западом и пойдя на ряд шагов, нацеленных на расчленение Украины и организацию бесконечного конфликта. Путин не может победить. Усилия его и таких как он, нацеленные на то, чтобы развернуть прогресс, не сработают,

– резюмирует колумнист.

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