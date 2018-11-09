Путін не може перемогти, – Washington Post

Авторитетне американське видання Washington Post проводить паралелі між Першою світовою війною та ситуацією, яка існує у світі через століття після її завершення.

11 листопада 2018 року світ відзначатиме закінчення одного з найбільших і найкривавіших конфліктів в історії – Першої світової війни.

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Саме цю війну називають поворотним моментом для людства – в Європі розвалилися 4 могутні імперії, з’явився радянський комунізм, а США вступили в політику глобальних сил.

Проте найбільш значущим інтелектуальним спадком цієї війни став кінець ідеї про неминучість прогресу, пише авторитетне американське видання Washington Post.

У 1914 році перед Першою світовою люди жили у світі, який дечим нагадує ситуацію у світі сьогодні. Тоді була поширена думка, що похмурі тенденції, які з’являлися, будуть лише тимчасовими і їх обов’язково здолає прогрес.

Автор матеріалу впливовий американський аналітик Фарід Закарія порівнює реальність загроз перед якими світ постав сьогодні із тими, які були століття тому.

Чи справді ці загрози реальні? Якщо оцінити світ сьогодні, то він не так схожий на 1930-ті роки, як на 1920-ті. Економічне зростання і технологічний прогрес пришвидшуються сьогодні так само, як і на початку минулого століття. Водночас відбувається підйом націоналізму і скорочення співпраці, як в 1920-х. Нові глобальні сили висувати свої претензії, як і зараз,

– констатує аналітик.

Закарія згадує про "політику вічності", яку у своїй книзі згадував історик Тімоті Снайдер.

"Це поняття розділяють такі автократичні лідери, як президент Росії Володимир Путін. Згідно з ним, ніщо не може бути неминучим і за допомогою сили, хитрощів і волі можна прогнути або навіть розвернути арку історії".

Снайдер вказав на те, як Путін саме це і намагається зробити в Україні, відмовляючись прийняти неминучість об’єднання із Заходом і пішовши на низку кроків, націлених на розчленування України і організації нескінченного конфлікту. Путін не може перемогти. Зусилля його і таких як він, націлені на те, щоб розвернути прогрес, не спрацюють,

– резюмує колумніст.

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