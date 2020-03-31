Путин не подхватил коронавирус после встречи с больным врачом, – Песков
Владимир Путин не заразился коронавирусом после встречи с главным врачом инфекционной больницы, у которого диагностировали COVID-19. Президента России регулярно тестируют.
Владимир Путин общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы неделю назад. В частности, Проценко пожал Путину руку. Впоследствии у медика диагностировали коронавирус, информирует rbc.ru.
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По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально, его тесты на коронавирус – отрицательные.
Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, все же можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно,
– отметил Песков.
В целом в России диагностировано более 1800 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Больше всего больных – в Москве. В столице закрыты заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты, и аптек. Также отменены массовые мероприятия.
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