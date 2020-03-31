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      Путин не подхватил коронавирус после встречи с больным врачом, – Песков

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      Путин общался с врачом, у которого обнаружили коронавирус / Пресс-служба Кремля

      Владимир Путин не заразился коронавирусом после встречи с главным врачом инфекционной больницы, у которого диагностировали COVID-19. Президента России регулярно тестируют.

      Владимир Путин общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы неделю назад. В частности, Проценко пожал Путину руку. Впоследствии у медика диагностировали коронавирус, информирует rbc.ru.

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      По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально, его тесты на коронавирус – отрицательные.

      Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, все же можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно,
      – отметил Песков.

      В целом в России диагностировано более 1800 случаев коронавируса, 9 человек умерли. Больше всего больных – в Москве. В столице закрыты заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты, и аптек. Также отменены массовые мероприятия.

      Правила, що рятують життя
      Правила, спасающие жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Больница Владимир Путин Новости России
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