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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Путін не підхопив коронавірус після зустрічі з хворим лікарем, – Пєсков

      -
      Путін спілкувався з лікарем, у якого виявили коронавірус / Пресслужба Кремля

      Володимир Путін не заразився коронавірусом після зустрічі з головним лікарем інфекційної лікарні, у якого діагностували COVID-19. Президента Росії регулярно тестують.

      Володимир Путін спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні тиждень назад. Зокрема Проценко потиснув Путіну руку. Згодом в медика діагностували коронавірус, інформує rbc.ru.

      До теми Росіян жорстко каратимуть за порушення карантину і фейки про коронавірус: що заборонено

      За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент почуває себе нормально, його тести на коронавірус – негативні.

      Очевидно, що з головним лікарем головної лікарні, яка бореться з коронавірусом, напевно, таки можна вітатись за руку достатньо впевнено і спокійно,
      – зазначив Пєсков.

      Загалом в Росії діагностовано понад 1800 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше хворих – у Москві. У столиці закриті заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти, та аптек. Також скасовано масові заходи.

      Правила, що рятують життя
      Правила, що рятують життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Лікарня Володимир Путін Новини Росії
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