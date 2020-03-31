Путін не підхопив коронавірус після зустрічі з хворим лікарем, – Пєсков
Володимир Путін не заразився коронавірусом після зустрічі з головним лікарем інфекційної лікарні, у якого діагностували COVID-19. Президента Росії регулярно тестують.
Володимир Путін спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні тиждень назад. Зокрема Проценко потиснув Путіну руку. Згодом в медика діагностували коронавірус, інформує rbc.ru.
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За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент почуває себе нормально, його тести на коронавірус – негативні.
Очевидно, що з головним лікарем головної лікарні, яка бореться з коронавірусом, напевно, таки можна вітатись за руку достатньо впевнено і спокійно,
– зазначив Пєсков.
Загалом в Росії діагностовано понад 1800 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше хворих – у Москві. У столиці закриті заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти, та аптек. Також скасовано масові заходи.
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