Путін не підхопив коронавірус після зустрічі з хворим лікарем, – Пєсков

Володимир Путін не заразився коронавірусом після зустрічі з головним лікарем інфекційної лікарні, у якого діагностували COVID-19. Президента Росії регулярно тестують.

Володимир Путін спілкувався з Денисом Проценком – головним лікарем Коммунарської інфекційної лікарні тиждень назад. Зокрема Проценко потиснув Путіну руку. Згодом в медика діагностували коронавірус, інформує rbc.ru.

До теми Росіян жорстко каратимуть за порушення карантину і фейки про коронавірус: що заборонено

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, президент почуває себе нормально, його тести на коронавірус – негативні.

Очевидно, що з головним лікарем головної лікарні, яка бореться з коронавірусом, напевно, таки можна вітатись за руку достатньо впевнено і спокійно,

– зазначив Пєсков.

Загалом в Росії діагностовано понад 1800 випадків коронавірусу, 9 людей померли. Найбільше хворих – у Москві. У столиці закриті заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти, та аптек. Також скасовано масові заходи.



Правила, що рятують життя / Інфографіка 24 каналу