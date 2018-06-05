Путин объяснил, имеет ли Кремль отношение к "фабрике троллей"

Президент Владимир Путин божится, что ни официальная Москва, ни олигарх Евгения Пригожин не имеют отношения к так называемой "фабрики троллей".

Такое заявление глава Кремля сделал в интервью ORF.

В частности, Путин назвал бредом обвинения в адрес Пригожина о том, что он пытался повлиять на выборы в США.

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Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере с этих позиций может повлиять на выборы в США или в какой-то европейской стране?

– заверил Путин.

На уточнение ведущего о том, что вообще-то Пригожин имеет немало фирм, которые заключают мощные контракты с Минобороны России и тратит миллионы на "фабрику троллей", президент подробно не ответил. Он посоветовал журналисту спросить об этом у самого олигарха.

Чтобы доказать истину своих утверждений Путин попытался сравнить Пригожина с Соросом. Он заявил, что тот вмешивается в дела всего мира, но американцы это не признают.

Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина,

– сказал президент.