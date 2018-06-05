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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Путін пояснив, чи має Кремль стосунок до "фабрики тролів"

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Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Володимир Путін божиться, що ані офіційна Москва, ані олігарх Євгена Пригожин не мають стосунку до так званої "фабрики тролів".

Таку заяву глава Кремля зробив в інтерв’ю ORF.

Зокрема, Путін назвав маячнею звинувачення на адресу Пригожина про те, що він намагався вплинути на вибори в США.

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Ви дійсно думаєте, що людина, яка займається ресторанним бізнесом, маючи навіть якісь хакерські можливості, маючи якусь приватну фірму в цій сфері з цих позицій може вплинути на вибори в СШАабо в якійсь європейській країні? 
– запевнив Путін.

На уточнення ведучого про те, що взагалі-то Пригожин має чимало фірм, які укладають потужні контракти з Міноборони Росії та витрачає мільйони на "фабрику тролів", президент детально не відповів. Він порадив журналістові запитати про це у самого олігарха.

Щоб довести істину своїх тверджень Путін спробував порівняти Пригожина з Соросом. Він заявив, що той втручається у справи усього світу, але американці це не визнають.

Запитайте Держдеп: навіщо він це робить? Держдеп вам відповість, що він не має до цього ніякого відношення, це особиста справа пана Сороса. А у нас це особиста справа пана Пригожина,
– сказав президент.

Теги: Новини політики Новини США Володимир Путін Новини Росії хакери
Джерело: 24 Канал
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