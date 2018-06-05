Путін пояснив, чи має Кремль стосунок до "фабрики тролів"

Президент Володимир Путін божиться, що ані офіційна Москва, ані олігарх Євгена Пригожин не мають стосунку до так званої "фабрики тролів".

Таку заяву глава Кремля зробив в інтерв’ю ORF.

Зокрема, Путін назвав маячнею звинувачення на адресу Пригожина про те, що він намагався вплинути на вибори в США.

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Ви дійсно думаєте, що людина, яка займається ресторанним бізнесом, маючи навіть якісь хакерські можливості, маючи якусь приватну фірму в цій сфері з цих позицій може вплинути на вибори в СШАабо в якійсь європейській країні?

– запевнив Путін.

На уточнення ведучого про те, що взагалі-то Пригожин має чимало фірм, які укладають потужні контракти з Міноборони Росії та витрачає мільйони на "фабрику тролів", президент детально не відповів. Він порадив журналістові запитати про це у самого олігарха.

Щоб довести істину своїх тверджень Путін спробував порівняти Пригожина з Соросом. Він заявив, що той втручається у справи усього світу, але американці це не визнають.

Запитайте Держдеп: навіщо він це робить? Держдеп вам відповість, що він не має до цього ніякого відношення, це особиста справа пана Сороса. А у нас це особиста справа пана Пригожина,

– сказав президент.