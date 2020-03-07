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      Путин опять придумал, как заманивать украинцев в российское гражданство

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      Российский президент Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства России. В частности, российский лидер хочет упростить предоставление гражданства лицам, происходящим из "социокультурно близких" к России стран.

      Перечень поручений по реализации государственной миграционной политики России опубликован на сайте главы государства.

      К слову Госдума еще больше упростила получение российского гражданства для украинцев

      Концепция предусматривает три порядка предоставления гражданства – общий, упрощенный и особый. Так, согласно общему порядку, претендент на получение гражданства должен выполнить ряд требований:

      • знание русского языка;
      • срок проживания на территории России;
      • обязательства выполнять российские законы.

      В то же время упрощенный порядок предусматривает, что к кандидатам могут не применяться некоторые требования. Такой порядок будет применяться в случае, если кандидатами являются граждане стран, близких к России "социокультурной", а также при наличии близких социальных связей с Россией.

      Особый порядок коснется "отдельных категорий граждан", для предоставления гражданства которых нужно оценить за "неочевидными фактами". В таком случае будет происходить сбор комиссии, которая и будет решать этот вопрос.

      Будет ли это упрощение касаться украинцев?
      Вероятнее всего, да. Русские постоянно заявляют о "мышебратья", "адиннарот", что, видимо, и означает социокультурную близость к России. Тем временем Путин постоянно хочет заманить украинцев своим гражданством.

      Как Путин заманивает украинцев

      Все началось, когда Владимир Путин устроил очередную провокацию украинской власти, начав раздавать свое гражданство жителям оккупированного Донбасса.

      И на этом обладатель Кремля не остановился – сперва он начал заманивать к российскому гражданству жителей всего Донбасса, а потом начал упрощать предоставление гражданства всем украинцам. Для последнего он придумывает все другие объяснения – рожденные в СССР, владение русским языком, наличие родственников в России и тому подобное.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Новости России Владимир Путин Российские паспорта на Донбассе Новости Украины Новости политики
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