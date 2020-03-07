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      Путін знову придумав, як заманювати українців у російське громадянство

      - Читать новость на русском
      Путін хоче спростити надання громадянства особам з "соціокультурно близьких країн" / glavcom.ua

      Російський президент Володимир Путін доручив реформувати міграційне законодавство та інститут громадянства Росії. Зокрема, російський лідер хоче спростити надання громадянства особам, які походять з "соціокультурно близьких" до Росії країн.

      Перелік доручень щодо реалізації державної міграційної політики Росії опублікований на сайті глави держави.

      До слова Держдума ще більше спростила отримання російського громадянства для українців

      Концепція передбачає три порядки надання громадянства – загальний, спрощений та особливий. Так, згідно з загальним порядком, претендент на отримання громадянства має виконати низку вимог:

      • знання російської мови;
      • термін проживання на території Росії;
      • зобов'язання виконувати російські закони.

      Водночас спрощений порядок передбачає, що до кандидатів можуть не застосовуватися деякі вимоги. Такий порядок застосовуватиметься у разі, якщо кандидатами є громадяни країн, "близьких до Росії соціокультурно", а також за наявності близьких соціальних зв'язків з Росією.

      Особливий порядок стосуватиметься "окремих категорій громадян", для надання громадянства яких потрібно оцінити за "неочевидними фактами". У такому разі відбуватиметься збір комісії, яка і вирішуватиме це питання.

      Чи стосуватиметься це спрощення українців?Найімовірніше, так. Росіяни постійно заявляють про "мишебратья", "адіннарот", що, мабуть, і означає соціокультурну близькість до Росії. Тим часом Путін постійно хоче заманити українців своїм громадянством.

      Як Путін заманює українців

      Усе почалося, коли Володимир Путін влаштував чергову провокацію українській владі, розпочавши роздавати своє громадянство мешканцям окупованого Донбасу.

      Та на цьому володар Кремля не зупинився – спершу він почав заманювати до російського громадянства мешканців усього Донбасу, а потім почав спрощувати надання громадянства усім українцям. Для останнього він придумує щораз інші пояснення – народженя в СРСР, володіння російською мовою, наявність родичів у Росії тощо.

      Повний Місяць у березні 2020: дата
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Путін Російські паспорти на Донбасі
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