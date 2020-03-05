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      Держдума ще більше спростила отримання російського громадянства для українців

      -
      / DW

      Російський парламент спростив отримання громадянства для українців та білорусів. Тепер, аби отримати паспорт РФ не треба складати іспит зі знання російської мови.

      Так, 5 березня Держдума скасувала необхідність складання іспиту для громадян України і Білорусі для отримання статусу носіїв російської мови. Про це повідомляє ТАСС.

      Актуально: Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ

      Зауважимо, що цей статус дозволяє отримати громадянство Росії у спрощеному порядку.

      Відтак, тепер українці, які вільно володіють російською, можуть отримати статус носія російської мови без проходження іспиту чи співбесіди. Їм тільки треба особисто подати заяву для отримання цього статусу.

      Окрім того, заявники мають мати підстави для претендування на статус носія російської мови. Такими підставами можуть бути: наявність родичів, що постійно проживають у Росії або проживали раніше там, а чи ж на території, що належала Російській імперії чи СРСР.

      Видача паспортів РФ українцям: основне

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі Новини політики
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