Держдума ще більше спростила отримання російського громадянства для українців
Російський парламент спростив отримання громадянства для українців та білорусів. Тепер, аби отримати паспорт РФ не треба складати іспит зі знання російської мови.
Так, 5 березня Держдума скасувала необхідність складання іспиту для громадян України і Білорусі для отримання статусу носіїв російської мови. Про це повідомляє ТАСС.
Актуально: Росія не має наміру зупинятись: скільки українців на Донбасі отримали паспорти РФ
Зауважимо, що цей статус дозволяє отримати громадянство Росії у спрощеному порядку.
Відтак, тепер українці, які вільно володіють російською, можуть отримати статус носія російської мови без проходження іспиту чи співбесіди. Їм тільки треба особисто подати заяву для отримання цього статусу.
Окрім того, заявники мають мати підстави для претендування на статус носія російської мови. Такими підставами можуть бути: наявність родичів, що постійно проживають у Росії або проживали раніше там, а чи ж на території, що належала Російській імперії чи СРСР.
Видача паспортів РФ українцям: основне
- Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.
- А 1 травня Путін 2019 року підписав указ про спрощений порядок Путін спростив отримання громадянства Росії деяким українцям отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.
- За декілька днів Путін видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконували, що жителі Донбасу також можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.
- Важливо! Україна та світова спільнота не визнає російських паспортів, які видають жителям окупованих територій України.