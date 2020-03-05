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      Госдума еще больше упростила получение гражданства РФ для украинцев

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      Российский парламент упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Теперь, чтобы получить паспорт РФ, не надо сдавать экзамен по знанию русского языка.

      Так, 5 марта Госдума отменила необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

      Актуально: Россия не намерена останавливаться: сколько украинцев на Донбассе получили паспорта РФ

      Заметим, что этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.

      Следовательно, теперь украинцы, свободно владеющие русским, могут получить статус носителя русского языка без прохождения экзамена или собеседования. Им только надо лично подать заявление для получения этого статуса.

      Кроме того, заявители должны иметь основания для претендования на статус носителя русского языка. Такими основаниями могут быть: наличие родственников, постоянно проживающих в России или проживавших там ранее, а на территории, принадлежавшей Российской империи или СССР.

      Выдача паспортов РФ украинцам: основное

      • Президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.
      • А 1 мая Путин 2019 упростил получение гражданства России получение российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.
      • Через несколько дней Путин издал указ, которым российское гражданство могут получить жители всего Донбасса. А российские СМИ убеждали, что жители Донбасса могут получить еще и российские загранпаспорта.
      • Важно! Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов, которые выдают жителям оккупированных территорий Украины.
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      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Новости политики
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