Госдума еще больше упростила получение гражданства РФ для украинцев

Российский парламент упростил получение гражданства для украинцев и белорусов. Теперь, чтобы получить паспорт РФ, не надо сдавать экзамен по знанию русского языка.

Так, 5 марта Госдума отменила необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

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Заметим, что этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.

Следовательно, теперь украинцы, свободно владеющие русским, могут получить статус носителя русского языка без прохождения экзамена или собеседования. Им только надо лично подать заявление для получения этого статуса.

Кроме того, заявители должны иметь основания для претендования на статус носителя русского языка. Такими основаниями могут быть: наличие родственников, постоянно проживающих в России или проживавших там ранее, а на территории, принадлежавшей Российской империи или СССР.

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