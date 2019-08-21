Путин поговорил об Украине с президентом Финляндии

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины продолжается выполнение "определенной работы". Ниинистё готов поддерживать такое развитие ситуации.

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и, насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа. И со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", – цитирует президента Финляндии "Европейская правда".

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Ниинистё также сказал, что они с Путиным определили перспективные новые сферы сотрудничества, в частности по обращению с отходами.

"Мы считаем наши достижения в этой сфере достаточно позитивными. Мы и раньше говорили о полигоне опасных отходов "Красный бор", но сейчас мы говорили об обращении в целом", – сказал финский президент.

Ниинистё добавил, что Путин серьезно воспринимает этот вызов.

Также финский лидер отметил, что Хельсинки способствовали решению вернуть Россию в ПАСЕ.

"Проинформировал господина президента о проблеме юго-востока Украины", – сказал в свою очередь Путин.