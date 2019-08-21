15:16
22 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина
      Вєсті Кремля
      21:38, 21 августа
      Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
      Вєсті.UA
      21:20, 21 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Путин поговорил об Украине с президентом Финляндии

      214 Читати новину українською
      Путин и Ниинистё
      Путин и Ниинистё / Getty Images

      После переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины продолжается выполнение "определенной работы". Ниинистё готов поддерживать такое развитие ситуации.

      "Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель и, насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа. И со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", – цитирует президента Финляндии "Европейская правда".

      Читайте также: Никакой даты: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

      Ниинистё также сказал, что они с Путиным определили перспективные новые сферы сотрудничества, в частности по обращению с отходами.

      "Мы считаем наши достижения в этой сфере достаточно позитивными. Мы и раньше говорили о полигоне опасных отходов "Красный бор", но сейчас мы говорили об обращении в целом", – сказал финский президент.

      Ниинистё добавил, что Путин серьезно воспринимает этот вызов.

      Также финский лидер отметил, что Хельсинки способствовали решению вернуть Россию в ПАСЕ.

      "Проинформировал господина президента о проблеме юго-востока Украины", – сказал в свою очередь Путин.

      blog_ava
      Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8
      сегодня
      2911
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России Владимир Путин Финляндия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сегодня , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделке с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 156
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 14:28 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 122
      Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      сегодня , 13:41 Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      Ірина Лаб'як 228
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 12:31 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 269
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сегодня , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2398
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук