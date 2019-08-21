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      Путін поговорив про Україну з президентом Фінляндії

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      Путін і Нііністьо
      Путін і Нііністьо / Getty Images

      Після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що задля врегулювання ситуації на сході України триває виконання "певної роботи". Нііністьо готовий підтримувати такий розвиток ситуації.

      "Ми встигли небагато поговорити про Україну. Я збираюся туди з візитом через кілька тижнів і, наскільки мені стало зрозуміло, виконуються певні практичні ініціативи і практична робота. І зі свого боку я підтримуватиму такий розвиток", – цитує президента Фінляндії "Європейська правда".

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      Нііністьо також сказав, що вони з Путіним окреслили перспективні нові сфери співпраці, зокрема щодо поводження з відходами.

      "Ми вважаємо наші досягнення у цій сфері достатньо позитивними. Ми й раніше говорили про полігон небезпечних відходів "Червоний бор", але зараз ми говорили про поводження загалом", – сказав фінський президент.

      Нііністьо додав, що Путін серйозно сприймає цей виклик.

      Також фінський лідер зазначив, що Гельсінкі посприяло рішенню повернути Росію до ПАРЄ.

      "Проінформував пана президента про проблему південного сходу України", – сказав у свою чергу Путін.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Фінляндія
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