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Путин пойдет в атаку на Донбассе: Тымчук озвучил дату

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Тымчук рассказал о возможном обострении на Донбассе после ЧМ-2018
Тымчук рассказал о возможном обострении на Донбассе после ЧМ-2018 / Фото из открытых источников

Российская Федерация может пойти на эскалацию конфликта на Донбассе сразу после завершения Чемпионата мира по футболу, однако значительного увеличения масштабных агрессивных действий российских оккупационных войск вероятно не будет.

Такое мнение высказал координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в интервью"Апострофу".

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"Возможно, будет немного горячо в контексте миротворческой миссии. Мы видим, что Москва прямо настаивает на своем: миротворческая миссия может располагаться только вдоль линии разграничения, это VIP-охрана для наблюдателей ОБСЕ. То есть Москва ратует за такую ​​миссию, которая не сможет ни на что повлиять на Донбассе. Позицию Киева и Запада мы тоже хорошо знаем – это взятие границы под контроль и всей территории ОРДЛО. Возможна какая-то эскалация в этом плане", – сказал политик.

Однако уже осенью опасность для Украины вырастет, ведь Кремль немного изменит тактику и вместе с военным активнее будет использовать против Киева политический фактор давления.

Очевидно, что осенью начнется их серьезная деятельность во время широкомасштабной предвыборной кампании в Украине. Здесь для Москвы открывается широкое поле для деятельности по дестабилизации ситуации внутри Украины. Их первая стратегическая линия – добиться прихода к власти в Украине пророссийских сил, соответственно, тогда сразу решаются все проблемы Кремля,
– отметил Тымчук

Вместе с тем, по его словам, совершенно очевидно, что пока Москва делает ставку на внутренние факторы в Украине и на свои возможности влияния на них.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Миротворческий контингент Чемпионат мира по футболу - 2018 Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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