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      "Путин получил украинское гражданство?": пользователей сети возмутила новая реклама Порошенко

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      Билборды с рекламой Петра Порошенко
      Билборды с рекламой Петра Порошенко

      В социальных сетях обсуждают билборды с рекламой Петра Порошенко, на которых он смотрит на президента России Владимира Путина.

      С такой же фотографией на первой странице вышла и газета. В исходных данных указано, что ее заказчиком является Петр Порошенко. Очевидно, в штабе действующего гаранта таким образом продолжают продвигать месседж о том, что Владимир Зеленский, с которым Порошенко встретится во втором туре выборов 21 апреля, якобы является "агентом Кремля". Эксперты и блогеры увидели в агитпродукции сразу несколько нарушений украинского законодательства.

      Так, согласно закону "О рекламе" (ст. 8), в таких материалах запрещено использовать изображение человека без его письменного согласия.

      "Получается, что либо Путин щедро разрешил использовать свой "светлый лик", либо реклама – незаконная? Даже не знаю, какой вариант лучший. Хотя, думаю, отрицать в Кремле не стали бы. Что еще является лучшим индикатором того, что мы до сих пор рассматриваем себя как периферию "царства московитов"? Я даже не знаю, что это – демонстративное игнорирование правил или попытка "красивого слива?", – написал политолог Петр Олещук.

      В свою очередь соучредитель Quantum Future Lab Денис Семенов отмечает, что реклама также является нарушением закона "О выборах президента Украины", 64-я статья которого запрещает агитацию за кандидата иностранными гражданами.

      "Вполне возможно, нарушения здесь нет и гражданину РФ Путину В. В. каким-то образом уже предоставлено украинское гражданство? Я уже не говорю о том, что это введение избирателя в заблуждение относительно того, кто является кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур", – считает Семенов.

      Борды с изображением Порошенко и Путина и подписью "21 апреля. Решающий выбор" заметили и в Харькове. Фотографии выложил в сеть экс-заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Юрий Сапронов. При этом он подчеркнул, что накануне Петр Порошенко заявил, что не считает Зеленского агентом Путина. Появление этой рекламы противоречит словам президента.

      "Вчера Петр Алексеевич Порошенко в эфире ICTV сказал прямо: "Зеленский – не агент Путина" и "Зеленский – не наркоман". Я тоже задумался. Подумал, что П. Порошенко начал "сшивать" Украину. Но наступил новый день в Харькове. И я снова не верю! Думай...Те!"– написал он.

      Фото со страницы Сапронова опубликовал известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

      "Простота хуже воровства. Стыдно как-то", – отметил он.

      "У нас Путина рекламирует Порошенко? Ущипните", – написал в комментариях пользователь Григорий Колодяжный.

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики Владимир Путин
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