Остаться без газа из-за футбола – такое возможно в Роcии. В Екатеринбурге 12 жилых домов отключат от газоснабжения во время ЧМФ-2018.

Об этом сообщает Znak.com.

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С 15 июня до 15 июля из-за проведения матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге планируют выключить газ. Местные коммунальщики отмечают, что причина отключения газа в домах жилого комплекса – меры безопасности. Их вводят на период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 по приказу президента России.



Екатеринбург – один из городов, в котором будут проходить матчи ЧМФ-2018. Украина призывает мир бойкотировать спортивное мероприятие, чтобы привлечь внимание к проблемам порабощенных пленников Кремля.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.