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Путін наказав відключити газ в частині Єкатеринбурга під час ЧСФ-2018

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У Єкатеринбурзі відключать газ під час ЧСФ-2018
У Єкатеринбурзі відключать газ під час ЧСФ-2018 / Фото з відкритих джерел

Залишитися без газу через футбол – таке можливо в Роcії. В Єкатеринбурзі 12 житлових будинків відключать від газопостачання під час ЧСФ-2018.

Про це повідомляє Znak.com.

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З 15 червня до 15 липня через проведення матчів Чемпіонату світу з футболу в Єкатеринбурзі планують вимкнути газ. Тамтешні комунальники зазначають, що причина вимкнення газу в будинках житлового комплексу – заходи безпеки. Їх вводять на період проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 за наказом президента Росії.

Єкатеринбург – одне з міст, у якому відбуватимуться матчі ЧСФ-2018. Україна закликає світ бойкотувати спортивний захід, щоб привернути увагу до проблем поневолених бранців Кремля.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року в 11 містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді та Єкатеринбурзі.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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