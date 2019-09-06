Путин пытается рассорить украинцев и крымских татар, – Умеров

Крымскотатарский политик Ильми Умеров отметил, что среди украинских политзаключенных Кремля значительная часть крымских татар. Зато в списках на обмен нет ни одного. По словам Умерова, таким образом Кремль "отфильтровывает" украинцев.

Своим заявлением, что русские и украинцы – "две части одного народа", Путин цинично унизил Украину и украинцев, заявил Ильми Умеров.

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"Это настоящее унижение украинцев, когда Путин называет их "частью российского народа". Получается, что украинского народа в его глазах не существует", – подчеркнул крымскотатарский политик.

Кроме того, он подчеркнул, что среди крымскотатарской общины все чаще возникает вопрос, почему нет ни одного представителя этого народа на обмен, хотя среди пленников Кремля их большинство. По его словам, такая "фильтрация" является гениальной провокацией.

Вбивается клин как между украинцами и русскими, так и между украинцами и крымскими татарами. Необходимо быть очень внимательными, аккуратными и корректными. Украина в опасности. Агрессор не дремлет, а провокации становятся все изощреннее,

– заявил Умеров.

Что известно об обмене пленными?

Возвращения украинцев из русского плена ожидали в конце лета. Так, утром 30 августа в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов и родственники захваченных Россией украинских моряков. Хотя этого так и не произошло, в медиапространстве до сих пор активно обсуждается возможность обмена.



В частности, российские СМИ сообщали, что в списках на обмен есть военнопленные моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клих и другие.