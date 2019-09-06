Путін намагається розсварити українців і кримських татар, – Умеров

Кримськотатарський політик Ільмі Умеров зауважив, що серед українських політв'язнів Кремля значна частина є кримськими татарами. Натомість у списках на обмін немає жодного. Зі слів Умерова, таким чином Кремль таким чином "відфільтровує" українців.

Своєю заявою, що росіяни і українці – "дві частини одного народу", Путін цинічно принизив Україну і українців, заявив Ільмі Умеров.

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"Це справжнє приниження українців, коли Путін називає їх "частиною російського народу". Виходить, що українського народу в його очах не існує", – підкреслив кримськотатарський політик.

Крім того, він підкреслив, що серед кримськотатарської громади все частіше виникає питання, чому немає жодного представника цього народу на обмін, хоча серед бранців Кремля їх більшість. За його словами, така "фільтрація" є геніальною провокацією.

Вбивається клин як між українцями і росіянами, так і між українцями і кримськими татарами. Необхідно бути дуже уважними, акуратними і коректними. Україна в небезпеці. Агресор не дрімає, а провокації стають все витонченішими,

– заявив Умеров.

Що відомо про обмін полоненими?Повернення українців з російського полону очікували наприкінці літа. Так, вранці 30 серпня до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі захоплених Росією українських моряків. Хоча цього так і не сталося, у медіапросторі досі активно обговорюється можливість обміну.



Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що у списках на обмін є військовополонені моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих та інші.