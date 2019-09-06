10:51
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан шепоче Зеленському. Як Кличко тримає удар
      Вєсті.UA
      19:27, 5 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Путін намагається розсварити українців і кримських татар, – Умеров

      245 Читать новость на русском
      Ільмі Умеров: провокації Путіна стають щораз витонченішими
      Ільмі Умеров: провокації Путіна стають щораз витонченішими / file.liga.net

      Кримськотатарський політик Ільмі Умеров зауважив, що серед українських політв'язнів Кремля значна частина є кримськими татарами. Натомість у списках на обмін немає жодного. Зі слів Умерова, таким чином Кремль таким чином "відфільтровує" українців.

      Своєю заявою, що росіяни і українці – "дві частини одного народу", Путін цинічно принизив Україну і українців, заявив Ільмі Умеров.

      До слова: Суд окупантів на 10 років ув'язнив кримського татарина за участь у добробаті

      "Це справжнє приниження українців, коли Путін називає їх "частиною російського народу". Виходить, що українського народу в його очах не існує", – підкреслив кримськотатарський політик.

      Крім того, він підкреслив, що серед кримськотатарської громади все частіше виникає питання, чому немає жодного представника цього народу на обмін, хоча серед бранців Кремля їх більшість. За його словами, така "фільтрація" є геніальною провокацією.

      Вбивається клин як між українцями і росіянами, так і між українцями і кримськими татарами. Необхідно бути дуже уважними, акуратними і коректними. Україна в небезпеці. Агресор не дрімає, а провокації стають все витонченішими,
      – заявив Умеров.

      Що відомо про обмін полоненими?Повернення українців з російського полону очікували наприкінці літа. Так, вранці 30 серпня до аеропорту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів та родичі захоплених Росією українських моряків. Хоча цього так і не сталося, у медіапросторі досі активно обговорюється можливість обміну.

      Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що у списках на обмін є військовополонені моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих та інші.

      blog_ava
      Ураган "Доріан" на Багамах: загинули 30 людей, серед них діти
      сьогодні
      4028
      Теги: Новини України Кримські татари Українці в полоні РФ Володимир Путін Анексія Криму Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      сьогодні , 10:35 Тяжке поранення – не привід зупинятися: неймовірна історія бійця "Азову"
      Єлизавета Герасимюк 1187
      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      сьогодні , 08:40 Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини
      Блог Медіа 1043
      "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      5 вересня , 18:00 "Ми щодня боремося за життя": Історія сім'ї, де росте дитина з рідкісним захворюванням
      1088
      Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      5 вересня , 22:00 Продление санкций и судоремонтный завод банкрот: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1122
      Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      5 вересня , 20:10 Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП: що це означає та які будуть наслідки
      Ірина Поліщук 4489
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук