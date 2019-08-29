Суд окупантів на 10 років ув'язнив кримського татарина за участь у добробаті

Ділявер Гафаров отримав 10 років в'язниці від окупантів / Фото з соціальних мереж

"Суд" окупованого Криму засудив кримського татарина Ділявера Гафарова до 10 років ув’язнення за обвинуваченням в участі у добровольчому батальйоні в Україні. Окупанти визнали Гафарова винним в участі у "незаконному збройному формуванні".