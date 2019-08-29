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      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
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      Суд окупантів на 10 років ув'язнив кримського татарина за участь у добробаті

      136 Читать новость на русском
      Ділявер Гафаров отримав 10 років в'язниці від окупантів
      Ділявер Гафаров отримав 10 років в'язниці від окупантів / Фото з соціальних мереж

      "Суд" окупованого Криму засудив кримського татарина Ділявера Гафарова до 10 років ув’язнення за обвинуваченням в участі у добровольчому батальйоні в Україні. Окупанти визнали Гафарова винним в участі у "незаконному збройному формуванні".

      За даними "слідства", у 2016-2018 роках Гафаров брав участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджихана. Зараз це – громадське об’єднання "Аскер", повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

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      Цьому батальйону окупанти закидають участь у економічній блокаді Криму.

      Гафарова затримали в Криму 30 жовтня 2018 року. Всі звинувачення він відкидає і вини не визнає.

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Кримські татари Кримінальні новини
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