Російський суд на півроку продовжив арешт фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Під час судового засідання, яке проходило в російському Ростові-на-Дону було продовжено арешт вісьмом фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" терміном на шість місяців.

Видання "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомило, що восьмеро фігурантів справи (Марлен Асанов, Сервер Зекірьяєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаілов) залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.

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Зазначається, що перше попереднє засідання у даній справі проходило через відеоконференцзв'язок з суду в Ростові-на-Дону з Сімферопольським СІЗО №1, де перебували обвинувачені так званої "справи Хізб ут-Тахрір".

"Хізб ут-Тахрір" – це міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали підготовку до насильницького захоплення влади. Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років в колонії суворого режиму.

Водночас їхні адвокати брали участь в засіданні з суду в Сімферополі.

Суд відмовив в усіх клопотаннях захисту: про припинення кримінальної справи, про повернення справи прокурору, оскільки обвинувачення не конкретизовано; про застосування (до підзахисних) четвертої Женевської конвенції. Проте суддя за власною ініціативою продовжив всім підзахисним на шість місяців арешт в СІЗО,

– розповів адвокат.

Наступне засідання, на якому кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначено на 3 вересня. До цього часу, за словами адвоката, всіх обвинувачених етапують до СІЗО Ростова-на-Дону.

До речі, нещодавно працівники слідчого ізолятора увірвалися до камери фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", українського політв'язня Рустема Ісмаїлова та розгромили й переламали все, що було всередині. Через це підозрюваний запізнився на зустріч з адвокатом.