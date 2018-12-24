"Винесли цей вирок собі": фігурантам бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір" дали 9 та 17 років

Північно-Кавказький окружний воєнний суд виніс вирок фігурантам бахчисарайської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Їх засудили до 9 та 17 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на "Кримську солідарність".

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Так, Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років колонії суворого режиму.Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити рішення суду.

Окрім того, на засідання прибула мати Ремзі Меметова. Вона наголосила, що її сина обмовили несправедливо.

"Мій народ ніколи не був териристом", – сказала вона.

Також прибула дружина Зеврі Абсеітова, її чоловіка засудили до 9 років позбавленя волі. Абсеітова вважає, що "вони винесли цей вирок собі". Дружина Енвера Мамутова, якого засудили до 17 років позбавлення волі, назвала звинувачення повною брехнею.

Наші чоловіки не терористи. Це переслідування за інакомислення. Якщо людина думає не так, як від неї вимагають, від неї позбавляються, звинувачуючи в тероризмі,

– заявила Мамутова.

До слова, 21 грудня засуджені виступили в суді з останнім словом. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на "політично-вмотивований характер" кримінальної справи.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Вона засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.

Про яку справу йдеться?12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.