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      Український політв'язень оголосив сухе голодування в Криму

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      Білял Аділов
      Білял Аділов / Крим.Реалії

      Кримськотатарський активіст Білял Аділов оголосив сухе голодування через жахливі умови тримання в СІЗО. Він є фігурантом так званої "справи Хізб ут-Тахрір".

      Ув'язнений голодує з 20 серпня, повідомив журналіст Антон Наумлюк з посиланням на адвоката Аділова. 

      До теми: Обмін полоненими між Україною і Росією: відома ймовірна дата його проведення

      "Хізб ут-Тахрір" – це міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано чотирьох кримських татар. Їм закидали підготовку до насильницького захоплення влади. Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років в колонії суворого режиму.

      Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" неодноразово зверталися до керівництва Ростовського СІЗО через нелюдські умови тримання в ізоляторі. Через скарги Аділова перевели до іншої, ще гіршої камери. Там український політв'язень скаржився, що йому не було чим дихати. Він намагався привернути увагу конвоїрів, проте безрезультатно. Тоді Аділов розірвав дроти у камері, щоб його принаймні вивели з душного приміщення. Однак, це не спрацювало, його посадили у карцер на 15 діб.

      На відео було видно, що він виглядає погано. Ми зверталися до медиків, які прибули до Аділова, але результати вимірювання тиску не вплинули на його участь у засіданні,
      – розповіла адвокат Аділова Людмила Тюренкова.

      Захисники вважають, що погані умови утримання фігурантів "Хізб ут-Тахрір" безпосередньо пов'язані з активною позицією у СІЗО. Політв'язні постійно борються за поліпшення умов та звертаються до суду із відповідними клопотаннями.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кримські татари Українці в полоні РФ Новини Криму
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