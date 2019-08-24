Украинский политзаключенный объявил сухую голодовку в Крыму

Крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за ужасных условий содержания в СИЗО. Он является фигурантом так называемого "дела Хизб ут-Тахрир".

Заключенный голодает с 20 августа, сообщил журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Адилова.

К теме: Обмен пленными между Украиной и Россией: известна вероятная дата его проведения

"Хизб ут-Тахрир" – это международная исламская партия, признанная в России террористической организацией. В мае 2016 года за участие в ней были задержаны четверо крымских татар. Их обвинили в подготовке к насильственному захвату власти. Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам в колонии строгого режима.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" неоднократно обращались к руководству Ростовского СИЗО из-за нечеловеческих условий содержания в изоляторе. Из-за жалоб Адилова перевели в другую, еще худшую камеру. Там украинский политзаключенный жаловался, что ему нечем было дышать. Он пытался привлечь внимание конвоиров, однако безрезультатно. Тогда Адилов разорвал провода в камере, чтобы его по крайней мере вывели из душного помещения. Однако, это не сработало, его посадили в карцер на 15 суток.

На видео было видно, что он выглядит плохо. Мы обращались к медикам, которые прибыли к Адилову, но результаты измерения давления не повлияли на его участие в заседании,

– рассказала адвокат Адилова Людмила Тюренкова.

Защитники считают, что плохие условия содержания фигурантов "Хизб ут-Тахрир" непосредственно связаны с активной позицией в СИЗО. Политзаключенные постоянно борются за улучшение условий и обращаются в суд с соответствующими ходатайствами.