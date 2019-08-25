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      Російські тюремники перевернули "догори дригом" камеру українського політв'язня

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      Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" під арештом
      Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" під арештом / Кримська солідарність

      Працівники слідчого ізолятора увірвалися до камери фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", українського політв'язня Рустема Ісмаїлова. Силовики все розгромили й переламали. Через це підозрюваний запізнився на зустріч з адвокатом.

      Зі своїм захисником полів'язень мав обговорювати процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок, передає адвокат Ісмаїлова Маммет Мамбетов на своїй сторінці у Facebook. 

      До теми: Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

      "Хізб ут-Тахрір" – це міжнародна ісламська партія, що визнана в Росії терористичною організацією. У травні 2016 року за участь у ній було затримано спочатку чотирьох кримських татар. Їм закидали підготовку до насильницького захоплення влади. Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років в колонії суворого режиму. Рустема та іншу групу кримських татар затримали за цими ж обвинуваченнями у жовтні 2016 року та досі судять. 

      Зі слів Рустема, це вже другий (погром – 24 канал) за останні два тижні. Так нове керівництво СІЗО наводить свій лад. У камері все догори дригом. Все переламано. Що шукали — незрозуміло, 
      – сказав адвокат.

      У Федеральній службі відбування покарань ніяк не коментують погроми у камері політв'язня. 

      Зазначимо, що через нелюдські умови тримання в СІЗО, український політв'язень Біял Аділов оголосив сухе голодування. Він також є фігурантом так званої "справи Хізб ут-Тахрір".

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Кримські татари Новини Криму Новини Росії Заручники СІЗО Україна – Росія
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